Swisscom lanciert KI-Lösung MyAI

Swisscom hat MyAI vorgestellt, eine KI-Lösung, die ab sofort bereitsteht und vorerst kostenlos genutzt werden kann. MyAI sei gezielt in der Schweiz und für den Schweizer Markt entwickelt worden, so Swisscom. Die KI-Assistentin bietet Funktionen wie Texterstellung, Datenanalyse und Bildgenerierung. Dabei verspricht der Telekomkonzern den sicheren Umgang mit Nutzerdaten. Wörtlich heisst es: "Swisscom garantiert, dass Nutzerdaten nicht für das Training von Sprachmodellen, Profiling-Zwecke oder zur Weiterverarbeitung bei Dritten verwendet werden." Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf der Infrastruktur von AWS, die Kontrolle liege aber vollständig bei Swisscom.
Technologisch basiert MyAI auf dem Sprachmodell Claude 4 Sonnet von Anthropic, das über AWS Bedrock bereitgestellt wird. Das Modell unterstützt sowohl Text- als auch Bildverarbeitung und soll sich für komplexe Analyseaufgaben eignen. Gleichzeitig erklärt Swisscom
, dass laufen geprüft werden, ob und welche weitere Modelle künftig integriert werden könnten.
Die Nutzung von MyAI
ist bis Ende 2025 kostenlos. Ab 2026 kostet die Pro-Version 14.90 Franken pro Monat, während eine Basisversion weiterhin kostenlos verfügbar bleibt. Die Anmeldung kann direkt über Swisscom und die Abrechnung des Pro-Modells soll über die Swisscom-Rechnung erfolgen.
