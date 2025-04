ETH entwickelt mit Partnern Schweizer KI-Sprachmodell

Die ETH hat im letzten Jahr gemeinsam mit der EPFL in Lausanne und anderen Schweizerischen Hochschulen und Forschungsanstalten das Schweizerische Nationale Institut für KI (SNAI) gegründet. Das SNAI soll nun bis im Sommer 2025 ein eigenes KI-Sprachmodell entwickeln und veröffentlichen. Das Modell soll transparent und offen als Open Source zugänglich sein. In Zusammenarbeit mit Behörden und Firmen könnten darauf spezifische Sprachmodelle umgesetzt werden, wie es weiter heisst. ETH-Präsident Joël Mesot sagt, dass das SNAI die Schweiz als weltweit führenden Standort für die Entwicklung und Nutzung einer transparenten und vertrauenswürdigen KI positionieren soll.Damit das Sprachmodell entwickelt und anschliessend auch trainiert werden kann, kommt unter anderem der Supercomputer Alps ("Swiss IT Magazine" berichtete ) zum Einsatz. Über 800 Forschende arbeiten am SNAI. (dok)