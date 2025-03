ETH Zürich ist viertbeste Universität in Computer Science

Im jährlichen Universitätsranking von "Times Higher Education" belegt die ETH Zürich im Bereich Computer Science den vierten Platz. Auf dem Podest befinden sich die ebenfalls renommierten Bildungseinrichtungen University of Oxford, University of Cambridge sowie Massachusetts Institute of Technology. Die ETH erzielt im Bereich Computer Science eine Punktzahl von 96,1 von 100 Punkten. In den vergangenen acht Jahren hat sich die Zürcher Universität bezüglich Schwerpunkt Informatik bis zum Jahr 2023 allmählich leicht verschlechtert, während 2024 ein grosser Sprung auf 95,9 Punkte stattfand. Betrachtet man die ETH über alle Fachbereiche hinweg, so erzielt die Universität im Ranking den Rang elf mit 93,0 Punkten.Die ETH Zürich ist mitunter auch ein Grund, weshalb sich viele Tech-Unternehmen in Zürich niederlassen. Die Universität sorgt für talentierte Absolventen, welche die Unternehmen rekrutieren möchten. (dok)