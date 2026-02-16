cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft will KI-Abhängigkeit von OpenAI reduzieren
Quelle: Wikimedia Commons/Christopher Wilson, Lizenz CC BY-SA 4.0

Microsoft will KI-Abhängigkeit von OpenAI reduzieren

In Redmond plant man Grosses für die Zukunft der KI. Microsoft will eigene Foundation-Modelle entwickeln – das Ziel ist gemäss KI-Chef Mustafa Suleyman eine allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) für den professionellen Einsatz.
16. Februar 2026

     

Bisher hat Microsoft für seine KI-Anstrengungen primär auf die Zusammenarbeit mit OpenAI gesetzt – es besteht dementsprechend auch eine enge Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Jetzt hat Mustafa Suleyman (Bild), CEO of Microsoft AI, gegenüber der "Financial Times" (Paywall) eine regelrechte Kehrtwende angekündigt. Das Ziel der neuen KI-Strategie sei "echte Selbstversorgung", wenn es um KI gehe. Microsoft wolle eigene Foundation-Modelle entwickeln, die sich an der Spitze der machbaren Technologie befinden sollen. Die ersten solchen Modelle sollen gemäss Suleyman noch im Laufe von 2026 erscheinen.


Ein zweites Element der neuen Strategie ist die Ausrichtung auf den Enterprise-Markt. Ausserdem zielt Microsoft eine auf den professionellen Einsatz gemünzte Artificial General Intelligence an, die dem Menschen entsprechende intellektuelle Fähigkeiten haben soll. Suleyman betont indes, dass es sich dabei um eine humanistische Superintelligenz handeln soll: Die KI soll immer unter menschlicher Kontrolle bleiben und aus einer untergeordneten Position agieren.
Dennoch prognostiziert der KI-Chef von Microsoft tiefgreifende Veränderungen der Arbeitswelt, etwa aufgrund der Reduktion von Personalengpässen im Gesundheitswesen durch eine "Medical“ Superintelligence", oder durch die weitgehende Automatisierung vieler Tätigkeiten von Anwälten, Buchhaltern, Projektmanagern, Marketingexperten und vergleichbaren Berufsleuten – und das bereits innerhalb der nächsten anderthalb Jahre. Die künftigen KI-Systeme sollen zudem selbstständig lernen und immer autonomer agieren, und die Entwicklung neuer KI-Modelle soll in Zukunft nicht schwieriger sein als die Aufnahme eines Podcasts.


Angebahnt hat sich die teilweise Abkehr von OpenAI bereits im Oktober 2025 mit einer Umstrukturierung der Partnerschaft. Microsoft hält zwar weiterhin 27 Prozent an der For-Profit-Sparte von Open AI und besitzt bis 2032 geistige Eigentumsrechte an den OpenAI-Modellen. Gleichzeitig erlaubt die neue Partnerschaftsvereinbarung, dass OpenAI mehr Freiheiten für die Gewinnung zusätzlicher Investoren und Infrastrukturpartner erhält. Microsoft seinerseits hat in die OpenAI-Konkurrenten Anthropic und Mistral AI investiert. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft warnt vor Schatten-KI in Unternehmen

 13. Februar 2026 - Microsoft warnt vor autonomen KI-Agenten, die in Firmen ohne klare Regeln eingesetzt werden. Das könne Sicherheitslücken schaffen und neue Angriffsmöglichkeiten eröffnen.

Microsoft veröffentlicht Copilot Usage Report 2025

 11. Dezember 2025 - Microsoft hat gut 37 Millionen Copilot-Konversationen analysiert und stellt fest, dass Gesundheitsthemen am meisten mit dem KI-Assistenten diskutiert werden.

Microsoft führt Anthropic in Copilot ein

 25. September 2025 - Microsoft möchte eine zusätzliche Alternative zu den OpenAI-Modellen schaffen. Ab sofort steht in Copilot auch Claude von Anthropic zur Verfügung.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER