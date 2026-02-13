cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft warnt vor Schatten-KI in Unternehmen
Quelle: Depositphotos

Microsoft warnt vor Schatten-KI in Unternehmen

Microsoft warnt vor autonomen KI-Agenten, die in Firmen ohne klare Regeln eingesetzt werden. Das könne Sicherheitslücken schaffen und neue Angriffsmöglichkeiten eröffnen.
13. Februar 2026

     

Autonome Softwarehelfer mit Künstlicher Intelligenz sollten laut Microsoft nicht unkontrolliert eingeführt werden, weil dadurch unkalkulierbare Risiken entstehen können. Das berichtet die SDA unter Berufung auf einen Report von Microsoft-Forschern. Demnach sind KI-Helfer beim Programmieren bereits in über 80 Prozent der Fortune-500-Unternehmen im Einsatz, viele Firmen hätten jedoch keine klaren Vorgaben für deren Nutzung.

Ein zentrales Problem sei laut Report "Schatten-KI", wenn Mitarbeitende KI-Anwendungen oder Agenten nutzen, ohne dass IT oder Security davon wissen oder dies offiziell genehmigt ist. Laut Microsoft hat nicht einmal die Hälfte der Unternehmen, 47 Prozent, spezifische Sicherheitskontrollen für generative KI, zudem nutzten 29 Prozent der Angestellten bereits nicht genehmigte KI-Agenten.


Als Gegenmassnahmen empfiehlt Microsoft laut Bericht, Agenten nur die Daten zugänglich zu machen, die sie für ihre Aufgabe zwingend benötigen. Zudem sollen Unternehmen ein zentrales Register aufbauen, um zu sehen, welche KI-Agenten im Einsatz sind, wem sie gehören und auf welche Daten sie zugreifen, damit nicht genehmigte Agenten identifiziert und isoliert werden können. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Update für Visual Studio 2026 bringt mehr KI-Integration

 12. Februar 2026 - Mit der Version 18.3 der Entwicklungssuite Visual Studio 2026 hat Microsoft mitunter die KI-Integration bei Github verbessert und das M365 Agents Toolkit um neue Vorlagenbibliotheken erweitert.

Microsoft plant Copilot-Upgrade für Powerpoint und Outlook

 12. Februar 2026 - Microsoft will Microsoft 365 Copilot in den nächsten Monaten mit neuen Funktionen erweitern. Laut Einträgen in der Microsoft-365-Roadmap sind vor allem Verbesserungen für Powerpoint und Outlook vorgesehen.

Februar-Patchday: Microsoft schliesst 62 Lücken

 11. Februar 2026 - Microsoft hat im Februar 2026 Sicherheitsupdates für Dutzende Schwachstellen veröffentlicht. Auffällig ist, dass mehrere der Lücken bereits in Angriffen ausgenutzt werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER