Microsoft plant Copilot-Upgrade für Powerpoint und Outlook
Quelle: Microsoft

Microsoft will Microsoft 365 Copilot in den nächsten Monaten mit neuen Funktionen erweitern. Laut Einträgen in der Microsoft-365-Roadmap sind vor allem Verbesserungen für Powerpoint und Outlook vorgesehen.
12. Februar 2026

     

Microsoft 365 Copilot soll in Powerpoint und Outlook mehr Aufgaben übernehmen können als bisher. Das geht aus Einträgen in der Microsoft-365-Roadmap hervor. Die geplanten Neuerungen sind dort für die Monate Februar bis Juni 2026 eingeordnet.

Für Powerpoint nennt die Roadmap Erweiterungen im Agentenmodus. Demnach soll Copilot ab März 2026 unter anderem eine Executive-Summary-Folie als Entwurf erstellen können und zudem komplette Präsentationen generieren, wobei die Roadmap dafür die Work-IQ-Ebene erwähnt. Zwischen April und Juni 2026 soll Copilot beim Erstellen von Präsentationen zudem auf mehr Quellen zugreifen können, darunter E-Mails, Teams-Meetings und Chats, Inhalte aus anderen Powerpoint-Dateien sowie Bilder und Webseiten, später auch Sharepoint-Bibliotheken und Onedrive-Ordner.


Auch für Copilot Search sieht die Roadmap neue Funktionen vor. Geplant ist eine Karussellansicht im Web, um Personen besser zu finden, zudem soll eine Suche nach Abteilungen möglich sein, der Zielmonat in der Roadmap ist Februar 2026.

Bei Outlook betrifft eine der geplanten Funktionen laut Roadmap nur bestimmte Regierungs-Clouds, nämlich GCC, GCC High und das US-Verteidigungsministerium. Dort soll Copilot Chat ab März 2026 den gesamten Posteingang und den Kalender auswerten können und dabei auch eingebundene Unternehmensdaten berücksichtigen. (dow)


Update für Visual Studio 2026 bringt mehr KI-Integration

 12. Februar 2026 - Mit der Version 18.3 der Entwicklungssuite Visual Studio 2026 hat Microsoft mitunter die KI-Integration bei Github verbessert und das M365 Agents Toolkit um neue Vorlagenbibliotheken erweitert.

Zertifikatserneuerung gefährdet Windows-10-PCs ohne ESU

 12. Februar 2026 - Windows-10-PCs, die nicht am ESU-Programm teilnehmen, bekommen Microsofts neue Secure-Boot-Zertifikate nicht. Die Sicherheit solcher Geräte wird damit zusätzlich gefährdet.

Februar-Patchday: Microsoft schliesst 62 Lücken

 11. Februar 2026 - Microsoft hat im Februar 2026 Sicherheitsupdates für Dutzende Schwachstellen veröffentlicht. Auffällig ist, dass mehrere der Lücken bereits in Angriffen ausgenutzt werden.


