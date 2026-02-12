Microsoft plant Copilot-Upgrade für Powerpoint und Outlook

Microsoft
365 Copilot soll in Powerpoint und Outlook mehr Aufgaben übernehmen können als bisher. Das geht aus Einträgen
in der Microsoft-365-Roadmap hervor. Die geplanten Neuerungen sind dort für die Monate Februar bis Juni 2026 eingeordnet.
Für Powerpoint nennt die Roadmap Erweiterungen im Agentenmodus. Demnach soll Copilot ab März 2026 unter anderem eine Executive-Summary-Folie als Entwurf erstellen können und zudem komplette Präsentationen generieren, wobei die Roadmap dafür die Work-IQ-Ebene erwähnt. Zwischen April und Juni 2026 soll Copilot beim Erstellen von Präsentationen zudem auf mehr Quellen zugreifen können, darunter E-Mails, Teams-Meetings und Chats, Inhalte aus anderen Powerpoint-Dateien sowie Bilder und Webseiten, später auch Sharepoint-Bibliotheken und Onedrive-Ordner.
Auch für Copilot Search sieht die Roadmap neue Funktionen vor. Geplant ist eine Karussellansicht im Web, um Personen besser zu finden, zudem soll eine Suche nach Abteilungen möglich sein, der Zielmonat in der Roadmap ist Februar 2026.
Bei Outlook betrifft eine der geplanten Funktionen laut Roadmap nur bestimmte Regierungs-Clouds, nämlich GCC, GCC High und das US-Verteidigungsministerium. Dort soll Copilot Chat ab März 2026 den gesamten Posteingang und den Kalender auswerten können und dabei auch eingebundene Unternehmensdaten berücksichtigen.
(dow)