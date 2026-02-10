cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Druckertreiber künftig nicht mehr via Windows Update
Quelle: Depositphotos

Druckertreiber künftig nicht mehr via Windows Update

Proprietäre Druckertreiber sind bereits heute nicht mehr im Windows Update Catalog enthalten. Ab Juli 2027 lassen sich solche Legacy-Treiber nicht mehr über Windows Update aktualisieren. Stattdessen setzt Microsoft auf die native Unterstützung des Mopria-Standards in Windows.
10. Februar 2026

     

Schon im September 2023 hat Microsoft angekündigt, dass der Servicing Plan für Druckertreiber von Drittherstellern in Windows beendet werden soll ("Swiss IT Magazine" berichtete). Stattdessen unterstützt das Betriebssystem schon seit längerer Zeit Mopria-konforme Drucker, die per USB oder Netzwerkanbindung angeschlossen sind, über den integrierten IPP-Class-Treiber nativ. Zur Information: Die Mopria Alliance wurde 2013 von Canon, HP, Samsung und Xerox gegründet mit dem Ziel, das Druckertreiber-Chaos durch ein Standardprotokoll zu ersetzen, das von allen Herstellern genutzt werden kann - ursprünglich gedacht für mobiles Printing. Inzwischen gehören praktisch sämtliche Hersteller von Druckern sowie viele Softwarehersteller der Allianz an, und alle neueren Drucker sind Mopria-konform.

Den Support für Legacy-Druckertreiber stellt Microsoft schrittweise ein. Die Windows-Installationsmedien enthalten schon seit sieben Jahren keine Druckertreiber mehr. Jetzt hat Microsoft eine Änderung im Fahrplan verkündet. Ursprünglich war vorgesehen, dass proprietäre Druckertreiber im Lauf des Jahres 2025 aus dem Windows Update Catalog verschwinden. Diesen Schritt hat der Hersteller nun per 15. Januar 2026 getan. Der nächste wichtige Termin folgt im Juli 2026. Windows Update priorisiert dann die Druckertreiber neu und verwendet standardmässig den Microsoft IPP Class Driver statt eines allenfalls vorhandenen Third-Party-Druckertreibers. Die letzte Phase startet am 1. Juli 2027. Ab diesem Datum können proprietäre Druckertreiber definitiv nicht mehr über Windows Update aktualisiert werden, mit Ausnahme von Sicherheitsupdates.


Doch auch das versetzt proprietären Druckertreibern keineswegs den endgültigen Todesstoss. Denn die Installation von Druckertreibern über Installer, die vom Hersteller geliefert werden, wird weiterhin möglich sein – das Aus betrifft ausschliesslich die Verteilung über Windows Update. Und für Drucker, die aus technischen Gründen den Mopria-Standard nicht unterstützen können, lässt Microsoft weiterhin die Zertifizierung proprietärer Treiber über das Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) zu. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Keine Druckertreiber mehr via Windows Updates

 10. September 2023 - Microsoft will die Verteilung von Druckertreibern von Drittanbietern via Windows Updates beenden und setzt stattdessen auf standardisierte Druckertreiber.

Microsofts Printnightmare nimmt kein Ende

 16. Juli 2021 - Nachdem Microsoft für die Printnightmare-Sicherheitslücke einen Patch veröffentlicht hat, meldet sich erneut ein Sicherheitsforscher, der die Druckertreiber-Installation erfolgreich für einen Angriff missbrauchen konnte.

Mopria-Allianz will Mobile Printing standardisieren

 24. September 2013 - Mopria heisst eine neue Allianz, in der sich Hewlett-Packard, Canon, Samsung und Xerox zusammengeschlossen haben, um das Drucken über mobile Geräte zu vereinfachen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER