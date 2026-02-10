Druckertreiber künftig nicht mehr via Windows Update

Schon im September 2023 hat Microsoft
angekündigt, dass der Servicing Plan für Druckertreiber von Drittherstellern in Windows beendet werden soll ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Stattdessen unterstützt das Betriebssystem schon seit längerer Zeit Mopria-konforme Drucker, die per USB oder Netzwerkanbindung angeschlossen sind, über den integrierten IPP-Class-Treiber nativ. Zur Information: Die Mopria Alliance
wurde 2013 von Canon, HP, Samsung und Xerox gegründet mit dem Ziel, das Druckertreiber-Chaos durch ein Standardprotokoll zu ersetzen, das von allen Herstellern genutzt werden kann - ursprünglich gedacht für mobiles Printing. Inzwischen gehören praktisch sämtliche Hersteller von Druckern sowie viele Softwarehersteller der Allianz an, und alle neueren Drucker sind Mopria-konform.
Den Support für Legacy-Druckertreiber stellt Microsoft schrittweise ein. Die Windows-Installationsmedien enthalten schon seit sieben Jahren keine Druckertreiber mehr. Jetzt hat Microsoft eine Änderung im Fahrplan
verkündet. Ursprünglich war vorgesehen, dass proprietäre Druckertreiber im Lauf des Jahres 2025 aus dem Windows Update Catalog verschwinden. Diesen Schritt hat der Hersteller nun per 15. Januar 2026 getan. Der nächste wichtige Termin folgt im Juli 2026. Windows Update priorisiert dann die Druckertreiber neu und verwendet standardmässig den Microsoft IPP Class Driver statt eines allenfalls vorhandenen Third-Party-Druckertreibers. Die letzte Phase startet am 1. Juli 2027. Ab diesem Datum können proprietäre Druckertreiber definitiv nicht mehr über Windows Update aktualisiert werden, mit Ausnahme von Sicherheitsupdates.
Doch auch das versetzt proprietären Druckertreibern keineswegs den endgültigen Todesstoss. Denn die Installation von Druckertreibern über Installer, die vom Hersteller geliefert werden, wird weiterhin möglich sein – das Aus betrifft ausschliesslich die Verteilung über Windows Update. Und für Drucker, die aus technischen Gründen den Mopria-Standard nicht unterstützen können, lässt Microsoft weiterhin die Zertifizierung proprietärer Treiber über das Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) zu.
(ubi)