Update für Visual Studio 2026 bringt mehr KI-Integration

Microsoft hat die Entwicklungsumgebung Visual Studio 2026 auf die Version 18.3 aktualisiert. Das Update bringt neu GitHub Copilot Memories, womit die KI nun über Erinnerungen über alle Coding-Sessions hinweg verfügt. Ebenfalls neu ist eine Überprüfung auf gesperrte Zertifikate, um die Sicherheit bei Netzzugriffen zu erhöhen. Eine spürbare Erhöhung der Produktivität soll sich ausserdem durch schnelleres Scrolling ergeben, welches die Navigation in grossen Codebasen erleichtern soll. Entwickler von Agenten profitieren ausserdem von einer Erweiterung der Vorlagenbibliothek im M365 Agents Toolkit, das nun auch Teams Collaborator oder Travel-Agents unterstützt. Schliesslich wurde auch die Zeilen-Kompression erhöht, wodurch der vertikale Raum zwischen nicht-alphanumerischen Zeilen reduziert wurde und 25 Prozent weniger Platz benötigt wird.
Eine umfassende Zusammenstellung der Neuerungen von Visual Studio 2026 18.3 stellt Microsoft
in den Release Notes
zur Verfügung.
Visual Studio 2026 steht in drei Versionen zur Verfügung, wobei eine Community-Edition für Studierende, Open-Source-Mitwirkende oder Einzelpersonen kostenlos heruntergeladen
werden kann.
(rd)