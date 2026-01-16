Copilot Studio läuft jetzt direkt in Visual Studio Code

Die Copilot Studio-Erweiterung für Visual Studio Code steht ab sofort allgemein zur Verfügung und soll Copilot Studio-Agenten direkt in Visual Studio Code bringen. Microsoft
schreibt, Teams können Agenten damit ähnlich wie normale Software entwickeln, also Änderungen sauber nachverfolgen, prüfen und kontrolliert ausrollen.
Dafür lässt sich ein Agent aus Copilot Studio in einen lokalen Ordner am Computer holen und dann in Visual Studio Code bearbeiten, etwa Themen, Werkzeuge, Auslöser und Einstellungen. Die Erweiterung bietet dabei laut
Microsoft Unterstützung wie Syntaxhervorhebung und automatische Vorschläge beim Tippen.
Bevor Änderungen übernommen werden, sollen sie sich in einer Vorschau vergleichen lassen, etwa zwischen der lokalen Version und der Version in der Cloud. Danach können die Anpassungen wieder zurück in Copilot Studio synchronisiert werden, um sie zu testen.
Für Teams nennt Microsoft die Nutzung der üblichen Git-Arbeitsweise, etwa mit Reviews über Pull Requests, einer nachvollziehbaren Änderungshistorie und wiederholbaren Deployments über DevOps-Pipelines. In Visual Studio Code können laut Microsoft zudem KI-Assistenten genutzt werden, etwa Github
Copilot oder andere Tools in der IDE, um schneller an Agenten zu arbeiten.
Wer Visual Studio Code noch nicht nutzt oder sich einen Überblick verschaffen will, findet mehr dazu in unserer Freeware Library
(dow)