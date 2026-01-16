cnt
Copilot Studio läuft jetzt direkt in Visual Studio Code
Die Copilot Studio-Erweiterung für Visual Studio Code ist jetzt allgemein verfügbar. Damit können Teams Copilot Studio-Agenten direkt in Visual Studio Code erstellen und verwalten.
16. Januar 2026

     

Die Copilot Studio-Erweiterung für Visual Studio Code steht ab sofort allgemein zur Verfügung und soll Copilot Studio-Agenten direkt in Visual Studio Code bringen. Microsoft schreibt, Teams können Agenten damit ähnlich wie normale Software entwickeln, also Änderungen sauber nachverfolgen, prüfen und kontrolliert ausrollen.

Dafür lässt sich ein Agent aus Copilot Studio in einen lokalen Ordner am Computer holen und dann in Visual Studio Code bearbeiten, etwa Themen, Werkzeuge, Auslöser und Einstellungen. Die Erweiterung bietet dabei laut Microsoft Unterstützung wie Syntaxhervorhebung und automatische Vorschläge beim Tippen.


Bevor Änderungen übernommen werden, sollen sie sich in einer Vorschau vergleichen lassen, etwa zwischen der lokalen Version und der Version in der Cloud. Danach können die Anpassungen wieder zurück in Copilot Studio synchronisiert werden, um sie zu testen.

Für Teams nennt Microsoft die Nutzung der üblichen Git-Arbeitsweise, etwa mit Reviews über Pull Requests, einer nachvollziehbaren Änderungshistorie und wiederholbaren Deployments über DevOps-Pipelines. In Visual Studio Code können laut Microsoft zudem KI-Assistenten genutzt werden, etwa Github Copilot oder andere Tools in der IDE, um schneller an Agenten zu arbeiten.

Wer Visual Studio Code noch nicht nutzt oder sich einen Überblick verschaffen will, findet mehr dazu in unserer Freeware Library. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Update für Visual Studio Code verbessert Agenten-Sicherheit

 15. September 2025 - Microsoft hat die August-Version 1.104 von Visual Studio Code veröffentlicht. Das Update führt eine automatische Modellauswahl im Chat ein und erweitert den Editor um zusätzliche Sicherheitsfunktionen für KI-Agenten.

Github Copilot Chat Extension für VS Code ist Open Source

 3. Juli 2025 - Indem man die Github Copilot Chat Extension für Visual Studio Code unter Open-Source-Lizenz stellt, will Microsoft für ein lebendigeres Ökosystem und mehr Transparenz sorgen. Die KI-Extension steht per sofort unter MIT-Lizenz.


