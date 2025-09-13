cnt
Update für Visual Studio Code verbessert Agenten-Sicherheit
Quelle: Depositphotos

Update für Visual Studio Code verbessert Agenten-Sicherheit

Microsoft hat die August-Version 1.104 von Visual Studio Code veröffentlicht. Das Update führt eine automatische Modellauswahl im Chat ein und erweitert den Editor um zusätzliche Sicherheitsfunktionen für KI-Agenten.
13. September 2025

     

Mit dem neuen Release von Visual Studio Code kombiniert Microsoft zwei Schwerpunkte: Zum einen erleichtert die automatische Modellauswahl im Chat den Umgang mit verschiedenen KI-Modellen, zum anderen sollen neue Freigabe-Mechanismen die Arbeit mit sensiblen Dateien und Terminalaktionen sicherer machen.

Die Modellauswahl befindet sich in der Vorschauphase und steht zunächst GitHub-Copilot-Nutzern mit individuellen Tarifen zur Verfügung. Sie wechselt je nach Anfrage zwischen Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini, GPT-4.1 und Gemini Pro 2.5, um Leistung zu optimieren und Ratenbegrenzungen zu vermeiden. Für zahlende Nutzer gilt ein 10-Prozent-Rabatt, Organisationen können den Zugriff auf bestimmte Modelle einschränken.

Beim Thema Sicherheit setzt Microsoft auf explizite Freigaben: Sensible Dateien wie Konfigurationsdateien dürfen KI-Agenten nur nach aktiver Zustimmung ändern. Ebenso benötigen Terminalaktionen nun eine ausdrückliche Genehmigung. Auch jenseits der KI-Funktionen hat das Unternehmen nachgebessert: Chat-Antworten können mathematische Ausdrücke nun standardmässig mit KaTeX (Javascript-Bibliothek) darstellen, Fenster unter Windows lassen sich mit farbigem Rahmen versehen, und Tabs zeigen ihre Indexnummer an. Die Python-Erweiterung erhielt Updates wie KI-gestützte Hover-Zusammenfassungen, während der veraltete bower.json-Support entfernt wurde.


Die neue Version von Visual Studio Code steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (dow)


