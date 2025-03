Visual Studio Code bringt Grafik-Support für Github Copilot

Microsoft hat in diesen Tagen den Februar-Release seines Quellcode-Editors Visual Studio Code veröffentlicht. Der neue Release mit der Versionskennung 1.98 bringt eine neue Preview-Funktion namens Copilot Vision, wodurch der KI-Assistent nun auch Fragen zu übermittelten Bilddaten beantworten kann. Entwickler sollen damit in die Lage versetzt werden, sich mit Copilot im Chat über übermittelte Grafiken auszutauschen. Microsoft nennt als Anwendungsbeispiel die Möglichkeit, bei einem Debugging-Fehler einen Screenshot anzufertigen, um Copilot sodann nach möglichen Problemlösungen zu befragen. Als weiteres Beispiel wird die Übermittlung eines UI-Mockups genannt, um Copilot die Umsetzung in HTML und CSS erledigen zu lassen.Eine weitere Neuerung in Visual Studio Code 1.98 betrifft die Möglichkeit, für Copilot das zugrundeliegende Sprachmodell auszuwählen. Bis anhin war dies für Copilot Chat und Copilot Edits möglich, neu lässt sich das Sprachmodell auch für Inline-Vorschläge anpassen. In der vorliegenden Version 1.98 sind als Preview neue die sprachmodelle GPT 4.5 sowie Claude 3.7 Sonnet dazugekommen.Eine vollständige Auflistung aller Neuerungen der neuen Version stellt Microsoft in den Release Notes zur Verfügung. Die Windows-Version von Visual Studio Code steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)