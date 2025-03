Microsoft wirbt für Copilot bei Websuche nach KI-Chatbots

Microsoft kanns nicht sein lassen und gerät – einmal mehr – mit fragwürdigen Marketingaktivitäten für seine eigenen Produkte in die Schlagzeilen. Bei manchen Nutzern erscheint bei der Suche in der Microsoft-Suchmaschine Bing prominent und ganz oben ein Copilot-Suchfeld, wenn man nach KI-Chatbots der Konkurrenz sucht. Dies geht aus einem Test von "Neowin" hervor . Versucht wurde es mit der Suche nach mehreren grossen Copilot-Konkurrenten (Gemini, Claude, ChatGPT etc.) mit immer demselben Ergebnis.Die dreiste Marketing-Masche ist keine Neuheit für die Redmonder, um für die Verbreitung ihrer Produkte zu sorgen: Unlängst wurde etwa Kritik laut , weil Microsoft das Design von Google für Bing abkupferte, um Nutzer glauben zu lassen, dass man sich in der Google-Suche befinden würde. Und 2024 spielte man bei Chrome-Nutzern auf Windows Werbung ein, um sie zum Umstieg auf Bing zu bewegen. Im gleichen Jahr wurde ausserdem aggressiv Werbung für Edge angezeigt , wenn man versuchte, mit dem Microsoft-Browser Chrome herunterzuladen.Im Selbsttest von "Swiss IT Magazine" wurde die Copilot-Werbung übrigens nicht angezeigt. Es ist wohl davon auszugehen, dass man die Einblendung derzeit in bestimmten Regionen oder an einer ausgewählten Gruppe von Nutzern testet. (win)