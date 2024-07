Edge will User immer aggressiver von Chrome wegbringen

Microsoft mag es offensichtlich nicht, wenn Windows-Nutzer nicht Edge, sondern einen anderen Browser zum Surfen einsetzen wollen. Ganz besonders findet sich Chrome im Fadenkreuz von allerlei Gängelungsmassnahmen seitens Microsoft respektive Edge – wer Chrome mithilfe des vorinstallierten Edge herunterladen will, erhält Ermahnungen wie "Microsoft Edge basiert auf der gleichen Technologie wie Chrome, mit dem zusätzlichen Microsoft-Vertrauen". Und der Browserzwist soll sich in Zukunft noch verschärfen.In einem neuen Canary Build von Edge finden sich nämlich verschiedene zusätzliche Variablen, die sich allesamt auf Chrome beziehen. Dazu gehört etwa "msNurturingFeatureChromePBTrigger", von dem "Windows Latest" vermutet , es solle das Nutzerverhalten und die Browsernutzung beeinflussen. Konkret geht es bei dieser Variable wohl um den Private Browsing Trigger von Chrome. Eine andere Variable nennt sich "msRewardsOpenActionCenterOnChromeDownloadThankyou" und könnte sich auf ein Pop-up beziehen, das beim Download von Chrome Benefits von Microsoft in Aussicht stellt, aber wohl nur, wenn man nachher trotzdem Edge verwendet.Der Artikel führt zahlreiche weitere Variablen auf, weist aber auch darauf hin, dass manche nur Microsoft-internen Zwecken dienen könnten und dass nicht sicher ist, ob überhaupt etwas davon je in den Stable Channel von Edge übernommen wird. (ubi)