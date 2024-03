Microsoft: Bing, Edge und Onedrive können jetzt deinstalliert werden

Microsoft hat die Umsetzung weiterer Änderungen in Windows bekannt gegeben, wie diesem Blog-Beitrag zu entnehmen ist. Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich über die Möglichkeit, nun leicht die Bing-Websuche, den Edge-Browser und Onedrive deinstallieren zu können, freuen.Ausserdem haben die Redmonder das Anmeldeverfahren in Windows geändert. Vor dem DMA meldete Windows Anwender automatisch bei anderen Microsoft-Produkten und –Diensten an – einschliesslich Bing oder Edge. Windows wird Nutzer nun nicht mehr automatisch bei diesen Diensten anmelden.Microsoft erwähnt dies zwar in seiner Ankündigung nicht, doch gemäss dem Techportal "Neowin" können Anwender künftig ebenfalls den Cloud-Speicher Onedrive einfach deinstallieren. In einer kleinen Randnotiz erwähnen die Redmonder, wenn man Onedrive nicht verwenden möchte, sei es am einfachsten, die Verknüpfung aufzuheben. Eine Anleitung ist hier zu finden.In Europa haben Linkedin die Möglichkeit zu wählen, ob sie ihr berufliches Linkedin-Netzwerk mit den Linkedin-Diensten Jobs, Marketing Solutions und Learning verbinden möchten – oder eben nicht. Linkedin-Mitglieder aus dem EU-Raum sollten eine Eingabeaufforderung erhalten, in der sie wählen können, ob sie ihr zentrales Linkedin-Erlebnis mit anderen Diensten verknüpfen oder trennen möchten. Wer dies trennt, muss weniger personalisierte Ergebnisse in Kauf nehmen. Linkedin wurde 2016 von Microsoft erworben. Mehr dazu findet sich in diesem Blog-Beitrag Microsoft veröffentlichte die Vollzugsmeldung vergangene Woche, pünktlich zum Ablauf der Frist für den Digital Markets Act (DMA) vom 7. März 2024.