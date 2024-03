Russische Hacker entwenden Source Code von Microsoft

Russische Hacker haben sich Zugang zu Source Code von Microsoft verschafft, wie das Unternehmen in einem Follow-up Blogpost einräumt. Bemerkt wurde der Angriff bereits am 12. Januar 2024, offiziell dazu kommuniziert hat Microsoft erstmals am 19. Januar . Die Angreifer haben sich dabei zum einen Zugang zum E-Mail-System von Microsoft verschafft, in der Folge sind sie in die entsprechenden Repositories mit dem Source Code sowie "internen Systemen" vorgedrungen, wie Microsoft schreibt.Bei den Angreifern handle es sich um die Hackergruppe Midnight Blizzard (auch bekannt als Cozy Bear oder APT29), die Gruppe untersteht laut mehreren Untersuchungen verschiedener Geheimdienste und Security-Experten aller Wahrscheinlichkeit nach den russischen Geheimdiensten.