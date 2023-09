Gestohlener Microsoft-Schlüssel stammt aus Crash Dump

8. September 2023 - Die chinesische Hacker-Gruppe Storm-0558 hatte einen mächtigen Microsoft-Signaturschlüssel entwendet und ist in unzählige Konten eingedrungen. Jetzt erklärt der Microsoft, wie das passieren konnte.

Microsoft hat die Ergebnisse einer technischen Untersuchung veröffentlicht und legt offen, wie die chinesische Hackergruppe Storm-0558 an einen mächtigen Signaturschlüssel gelangen konnte ("Swiss IT Reseller" berichtete ). Diesen nutzte die Gruppe, um auf unzählige Microsoft-Konten zuzugreifen und E-Mails verschiedenster Organisationen zu entwenden, darunter auch US-Behörden. Darüber hinaus soll es möglich gewesen sein, für nahezu alle Cloud-Dienste von Microsoft Zugangstoken und Benutzerkonten zu erstellen.In einem Blog-Beitrag erklärt Microsoft jetzt, dass der Absturz eines Signing-Systems im April 2021 den Zugriff auf den Schlüssel ermöglichte. Während des Absturzes entstand ein Snapshot des Systems, ein Crash Dump. Dieser sollte laut Microsoft eigentlich keine Signaturschlüssel enthalten – was jedoch wohl der Fall war. "Das Vorhandensein des Schlüsselmaterials im Crash Dump wurde von unseren Systemen nicht erkannt", schreibt das Unternehmen. Anschliessend wurde dieser Crash Dump zudem in das mit dem Internet verbundene Unternehmensnetzwerk verschoben. Über das kompromittierte Konto eines Microsoft-Ingenieurs gelangten die Storm-0558-Akteure schliesslich an den Schlüssel. "Aufgrund von Richtlinien zur Aufbewahrung von Protokollen verfügen wir nicht über Protokolle mit spezifischen Beweisen für diese Exfiltration durch diesen Akteur, aber dies war der wahrscheinlichste Mechanismus, über den der Akteur den Schlüssel erworben hat."