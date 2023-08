Updates setzen deutschsprachige Exchange Server ausser Betrieb

11. August 2023 - Microsoft hat die jüngsten Updates für Exchange wieder zurückgezogen, da sie bei nicht-englischsprachigen Systemen für Ausfälle sorgen. Für betroffene User wurde ein Workaround bereitgestellt.

Microsoft hat die anfangs Woche veröffentlichten Exchange Updates wieder zurückgezogen, wie "Bleeping Computer" meldet . Nach dem Einspielen der Updates lassen sich deutsche und anderen nicht-englische Exchange-Versionen nicht mehr starten.Im Rahmen der allmonatlichen Patch-Veröffentlichung hat Microsoft am 8. August auch Security Updates für Exchange Server veröffentlicht. Mit dem Aktualisierungspaket wurden insgesamt sechs sicherheitsrelevante Schwachstellen behoben, darunter vier, die einem Angreifer auch das Ausführen von Code ermöglichen. Schnell stellte sich aber heraus, dass sich die Updates auf deutschen und anderen nicht-englischen Systemen gar nicht erst einspielen lassen. Die Setups brechen mit dem Fehlercode 1603 ab und lassen eine fehlerhafte Installation zurück.Mittlerweile hat Microsoft den Bug bestätigt und hat die Updates für Exchange 2016 und 2019 komplett zurückgezogen. Wie es in einem Support-Dokument heisst, liegt ein Lokalisierungs-Problem beim Installer vor. Microsoft will das Problem untersuchen und stellt betroffenen Usern einen Workaround zur Verfügung. (rd)