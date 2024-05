Microsoft blockiert bei fehlender Windows-Aktivierung Funktionen von Edge

Microsoft testet aktuell die weitere Einschränkung von Windows 11 ohne eine Aktivierung über einen gültigen Lizenzschlüssel. Zwar lässt sich das Betriebssystem grundsätzlich auch ohne Aktivierung nutzen, allerdings wird das schnell ungemütlich. Nach kurzer Zeit verlangt Windows einen Lizenzschlüssel, zeigt ein entsprechendes Wasserzeichen an und streicht vor allem Personalisierungsoptionen.Und bald könnte Microsoft weiteren Druck aufbauen. Laut einem Bericht von "Windows Latest" testen die Redmonder aktuell die Blockierung einiger Einstellungen des Edge-Browsers. Zu erkennen sind die Einschränkungen an verschiedenen Flags in der neusten Edge-Canary-Version:• msEdgeActivatedStateCheckAndUpdate• msEdgeNonActivatedOSTrigger• msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS