Microsoft Edge bekommt KI-basierte Bildbearbeitung

Microsoft wertet den Browser Edge um KI-basierte Bildbearbeitungsfeatures auf. In der Canary-Version des Browsers ist unter anderem eine Funktion namens "Generative Erase" integriert. Mit diesem lassen sich direkt im Browser auf einem Bild beispielsweise Motive entfernen, ehe das Bild heruntergeladen oder hochgeladen wird. Dies berichtet "MSPowerUser" mit Verweis auf einen X-User, der das Feature demonstriert.Ebenfalls in petto hat Microsoft offenbar eine "AI Enhance"-Funktion, die besagter X-User entdeckt hat. Sie soll künftig schwach aufgelöste Bilder mit Hilfe von KI qualitativ ohne sichtbare Einbussen vergrössern können. Für die neue Funktion gibt es jedoch noch keine offizielle Ankündigung von Microsoft , zudem ist sie im aktuellen Build noch nicht aktiv, es gibt nur eine entsprechende Schaltfläche.Bereits in die reguläre Version von Edge integriert sind Copilot, eine automatisierte Textverarbeitung, der Bildgenerator Dall-E sowie die Möglichkeit, sich Inhalte vorlesen zu lassen. (dok)