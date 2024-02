Edge 122 bringt Änderungen im Detail

Microsoft hat Version 122 seines Browsers Edge im Stable Channel freigegeben. Neben den Sicherheits- und Bugfixes der neuesten Chromium-Version hat Microsoft in Edge 122 kleine Änderungen bei mehreren Features vorgenommen, wie die Release Notes zeigen Der Managed Site Indicator, symbolisiert durch ein Aktenkoffer-Icon, wurde zum Schloss-Icon in der Adressleisten-Omnibox verschoben und zeigt nun dort an, ob die betreffende Webseite gemanagt wird. Das Feature zur Bildverbesserung gilt ab Edge 122 als veraltet und wird später wohl ganz wegfallen. Und der Edge Management Service erlaubt es Administratoren neu, empfohlene Policies zu definieren. Anwender können so die vorgegebene Policy-Konfiguration übergehen.Eine weitere Änderung betrifft das Feature, das bisher Web Capture hiess und Screenshots einer Webseite oder eines Seitenbereichs ermöglichte. Die Funktion wurde nun sinngemäss in Screenshot umgetauft und mit einem neuen Icon in Form eines gestrichelten Rahmens mit Schere beglückt. Administratoren können ihren Usern mit der Policy WebCaptureEnabled die Nutzung erlauben oder untersagen. (ubi)