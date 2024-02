Unerlaubter Daten-Import in Edge gefixt

Microsoft hat einen Patch für den Edge Browser veröffentlicht, der ein unliebsames Fehlverhalten ausmerzt: Den unautorisierten Import von Chrome-Browserdaten in Edge. Diesen hatte ein "The Verge"-Journalist im Januar 2024 publik gemacht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nach einem Windows-Update öffnete sich bei diesem automatisch Edge mit allen zuvor in Chrome geöffneten Tabs. Auf einem weiteren Rechner konnte er das Verhalten reproduzieren, ausserdem meldeten mehrere Leser den Vorgang ebenso. In den Patchnotes zum nun erschienenen Update (121.0.2277.128) schreibt Microsoft von einem Bug – die Funktion basiere auf der Zustimmung des Nutzers und "der Status dieser Funktion wurde möglicherweise nicht korrekt über mehrere Geräte hinweg synchronisiert und angezeigt". Dies sei nun behoben.