Wer Chrome auf Windows installiert, wird befragt

Microsoft will unbedingt, dass Windows-Nutzer den eigenen Browser Edge benutzen. Schon beim Download von Chrome via Edge kommt es zu verschiedenen Bannern und Hindernissen – und es werden immer mehr.Der neueste Streich wurde jetzt von den Kollegen von "Neowin" entdeckt . Beim Versuch, Chrome mithilfe von Edge herunterzuladen, erschien in der Seitenspalte von Edge eine Umfrage, wieso man denn einen Chrome-Download möchte beziehungsweise "einen anderen Browser ausprobiere". Dabei werden verschiedene vordefinierte Antworten angezeigt, zum Beispiel "Ich kann nicht auf meine Google-Dokumente zugreifen", "Edge ist zu langsam" sowie pikanterweise "zu viele Ads und Pop-ups".Der Artikel merkt an, die neue Umfrage sei die am wenigsten offensive unter vielen anderen Praktiken, mit denen Microsoft die Windows-Nutzer bei Edge halten wolle. Die Umfrage wird offenbar zurzeit getestet und erscheint nicht immer, wenn ein Chrome-Download ansteht. (ubi)