Edge-Update sorgt für Störungen

Nachdem Microsoft den hauseigenen Edge-Browser diese Woche in der aktualisierten Version 122.0.2365.63 veröffentlicht hat, beklagen sich diverse Anwender in den einschlägigen Foren über massive Störungen und Probleme, so ein Bericht von "Neowin".Wie die User übereinstimmend berichten, lässt sich der Edge-Browser nach dem Update auf die besagte Version nicht mehr gebrauchen. Versuche, Webseiten aufzurufen, werden mit den Fehlermeldungen "Nicht genügend Speicher, um diese Webseite zu öffnen" oder "Diese Webseite hat ein Problem" quittiert.Wie betroffene Anwender mittlerweile herausgefunden haben, existiert allerdings ein Workaround, um das Problem zu umschiffen. So verhält sich der Edge-Browser wieder normal, wenn in den Einstellungen im Bereich Sicherheit die Funktion "Verbessern Sie Ihre Sicherheit im Web" gänzlich deaktiviert wird. (rd)