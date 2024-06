Edge gibt Benutzern mehr Kontrolle über Werbeanzeigen

In der Canary-Version von Edge steckt ein neues Feature, welches es den Usern ermöglicht, die Relevanz der eingeblendeten Werbeanzeigen zu verbessern. Dies postet der für Entdeckungen bekannte User @Leopeva auf X. Konkret steht in den Einstellungen unter "Datenschutz, Suche und Dienste" der neue Abschnitt "Anzeigenmessung und Berichterstattung" zur Wahl. "Beeinflussen Sie die Anzeigen, die Sie auf Websites sehen, indem Sie auswählen, welche Interessengruppen Werbetreibende verwenden können, um Ihnen relevante Anzeigen zu zeigen. Sehen Sie sich Ihre Interessengruppen unten an und entfernen Sie alle, die Sie nicht mit Websites teilen möchten", heisst es als Beschreibung zum neuen Menüpunkt seitens Microsoft Das neue Feature soll sowohl für die User als auch für die Werbetreibenden ein Gewinn sein. Nutzer fühlen sich durch Werbung, die nach ihren Interessen erscheint, weniger belästigt, und die Auftraggeber der Werbung könne sie noch spezifischer streuen. Derzeit ist das Feature jedoch auch in der Canary-Version gemäss des Posts auf X noch nicht aktiv. (dok)