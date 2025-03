Microsoft bringt Windows-native Copilot App

Microsoft lanciert eine neue Version der Copilot App für Windows. Statt einer Progressive Web App (PWA) ist der KI-Assistent damit fortan als native App für Windows verfügbar – vorerst jedoch erst für Windows Insider. Das Rollout beginnt für alle Insider Channels per sofort via Microsoft Store.Teil der neuen nativen App ist eine Quick View für Copilot. Auf Rechnern, die keine eigenen Copilot-Taste haben, kann mit dem Shortcut Alt + Leertaste kann das Fenster aufgerufen und sogleich eine Prompt eingegeben werden. Mit demselben Shortcut lässt sich die Quick View auch wieder schliessen. Weitere Shortcuts für die Copilot App sollen folgen. Der sehr einfache Shortcut könnte aber anderen Apps in die Quere kommen, die dieselbe Tastenkombination nutzen. Microsoft merkt an, dass man registriert, welche der App, die den Shortcut nutzen, zuerst gestartet wurde – diese wird dann auch aufgerufen. Wie sich das mit mehreren Apps verhält, die via Autostart beim Booten des Rechners starten, wird nicht ausgeführt.Über den Button in der oberen linken Ecke der Schnellansicht (siehe Bild) gelangt man dann in die eigentliche Copilot App. Die grösse und Position der Quick View lässt sich darüber hinaus anpassen, um den eigenen Vorlieben zu entsprechen. (win)