KI in Notepad gibt's nur für Anwender mit Microsoft-365-Abo

Vergangenen November hat Microsoft eine erste Vorabversion von Windows 11 veröffentlicht, in der auch die an und für sich einfach gestrickten Apps Notepad und Paint mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet wurden ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Wie jetzt "Windows Central" meldet , will Microsoft die Nutzung der KI-Funktionen zumindest im Texteditor Notepad lediglich den zahlenden Microsoft-365-Kunden zur Verfügung stellen. So kann man sich in Notepad neu am Cloud-Dienst Microsoft 365 anmelden und bekommt damit auch Zugriff auf die KI-Funktionen. In Notepad bietet Copilot die Möglichkeit, einen Text umschreiben zu lassen, und die KI unterstützt den Autor mit Textvorschlägen. Unklar ist, ob Microsoft auch in Paint die KI-Funktionen nur gegen Bezahlung bereitstellt. Man muss allerdings davon ausgehen, dass dem so ist.Der Texteditor soll sich aber nach wie vor problemlos auch ohne Microsoft-Konto nutzen lassen, nur stehen dann halt die Copilot-Funktionen nicht zur Verfügung. Ein Aufruf derselben führt unmittelbar zu einer Microsoft-365-Annmeldeseite. Verzichtet man auf die KI-Nutzung wird man laut "Windows Central" zudem mit Werbung für die Copilot-Funktionen eingedeckt. (rd)