Microsoft Copilot bleibt in Testlauf hinter Erwartungen zurück

Das australische Finanzministerium hat einen zweiwöchigen Testlauf mit Microsoft Copilot gestartet und ihn in einem Report detailliert dokumentiert. Hier zeigen sich die über 200 Testnutzer aber nicht ausnahmslos begeistert vom KI-Assistenten. So wurden vor allem die Erwartungen hinsichtlich des Einsatzspektrums enttäuscht: Eigentlich gingen lediglich 6 Prozent der Teilnehmer vor dem Probelauf noch davon aus, dass Copilot Nutzen bei wenigen oder keinen Tasks mit sich bringt. Nach dem Test waren es jedoch satte 59 Prozent. 38 Prozent berichteten immerhin von Mehrwerten bei einigen Aufgaben, wie "The Register" schreibt Auch die Bewertung des grundsätzlichen Potenzials von Copilot, die Arbeitsqualität zu verbessern, fiel nach dem Test schlechter aus. So bestätigten anschliessend noch 32 Prozent (zuvor 39 Prozent) dieses Potenzial, 7 Prozent (zuvor ebenfalls 7 Prozent) stimmten vollumfänglich zu. 20 Prozent (zuvor 10 Prozent) widersprachen hingegen, 5 Prozent (zuvor 0 Prozent) widersprachen gar vehement. 36 Prozent äusserten sich neutral.