Github Copilot bekommt Agentenfunktionen

Die Entwicklerplattform Github wird mit neuen KI-Funktionen ausgestattet. Wie die Macher in einem Blog Post mitteilen , wurde Github um einen Agentenmodus und Copilot Edits erweitert, beide werden über den Quellcode-Editor Visual Studio Code bereitgestellt.Der neue Agentenmodus vermag seinen eigenen Code zu überprüfen, Fehler zu erkennen und sie automatisch zu korrigieren. Er kann Terminal-Anweisungen vorschlagen und den Entwickler auffordern, diese auszuführen. Im Agentenmodus iteriert Copilot aber nicht nur seinen eigenen Output, sondern auch das Ergebnis des Outputs, und zwar so lange, bis alle Teilaufgaben zur Erfüllung der Aufforderung erledigt sind.

Copilot Edit vermag auf Basis natürlicher Sprachanweisungen Änderungen an einer Vielzahl von Dateien vorzunehmen. Entwickler können die vorgeschlagenen Änderungen prüfen und akzeptieren, was funktioniert, dazu lassen sich Folgefragen stellen. Weiter kann zwischen verschiedenen Sprachmodellen gewählt werden.Ausserdem wurde das Sprachmodell Gemini 2.0 Flash per sofort zum Model Picker hinzugefügt, und zwar für alle Anwender. Schliesslich wurde ein neuer autonomer Agent von Copilot mit Codenamen "Padawan" angekündigt, der laut Github noch in diesem Jahr verfügbar sein soll. Er soll dereinst die Art und Weise, wie Teams Aufgaben wie die Fehlerbehebung oder automatisierte Tests verwalten, verändern. (rd)