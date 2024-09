Github Enterprise Cloud ermöglicht Datenhaltung in Europa

Github hat ein neues Data Residency Feature für Github Enterprise Cloud vorgestellt, dank dem Unternehmenskunden ihre Daten fortan auch auf Github-Servern in Europa ablegen können. Die Verfügbarkeit für die EU-Server wurde auf den 29. Oktober 2024 angesetzt. Es gebe bei den Unternehmenskunden den dringlichen Wunsch, ihre wertvollsten Assets – ihren Code – in einer gewünschten Region speichern zu können, so Github-CEO Thomas Dohmke.Der Wunsch nach lokaler Datenhaltung ist nicht zuletzt eine Folge der Compliance-Regeln der EU, denen Unternehmen Folge leisten müssen. Die Schweiz wird in der Ankündigung von Github nicht erwähnt, es gibt aber wohl kaum einen Grund, das Feature Schweizer Kunden vorzuenthalten. Weitere Server-Standorte von Github – genannt werden Australien, Asien und Lateinamerika – sollen ebenso zeitnah folgen. (win)