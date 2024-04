Github stellt Entwicklungsumgebung Copilot Workspace vor

Github hat eine Preview der Entwicklungsumgebung Copilot Workspace vorgestellt, mit der die Art und Weise, wie Programmierer arbeiten, fundamental verändert werden soll. Bei Github Copilot Workspace handelt es sich – der Name verrät es – um eine Entwicklungsumgebung, die auf der Copilot-AI aufsetzt. Mit Copilot Workspace sollen Entwickler aufgabenzentriert und in natürlicher Sprache nicht nur Unterstützung beim Schreiben von Codezeilen erhalten, sondern auch beim Brainstorming, bei der Planung oder beim Testing. "Copilot Workspace stellt eine völlig neue Art der Softwareerstellung mit natürlicher Sprache dar und ist ausdrücklich darauf ausgelegt, die Kreativität von Entwicklern zu fördern – nicht zu ersetzen – und das schneller und einfacher als je zuvor", schreibt Github via Blog Github Copilot Workspace soll Entwickler bereits ganz zu Beginn eines Projekts unterstützen und dann Schritt für Schritt begleiten. Die Vorschläge, die Workspace macht, sollen vom Programmierer jederzeit editiert und angepasst werden können. Zudem soll die Lösung auch die Arbeit im Team unterstützen.Github will Copilot Workspace im Browser, via Github-Desktop-App sowie auch auf Mobilgeräten verfügbar machen. Interessierte Entwickler können sich für die Preview ab sofort anmelden . (mw)