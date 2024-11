Github: KI boomt, Schweiz sticht dank Open Source aus der Masse

Zur Schweiz schreibt Github , dass sich das Land mit mehr als einer halben Million Entwickler gut positioniert habe, um sich an der Spitze der Open-Source-Entwicklung im öffentlichen Sektor abzusetzen. Dies nicht zuletzt aufgrund der Vorgaben, die der Bund zur Nutzung von Open Source Software in seiner eigenen Infrastruktur beschlossen hat.Weiter freut sich Github über starkes Wachstum der Nutzerbasis. Genau erklären könne man sich das gestiegene Interesse noch nicht ganz, man will diesbezüglich am Ball bleiben und die Gründe herausfinden. Erste Erklärungsversuche beziehen sich auf das gestiegene Interesse an KI-Themen, den ganzen Anstieg kann man sich damit aber offenbar noch nicht erklären. Die Gesamtzahl der Entwickler gibt Github im aktuellen Report nicht bekannt, dafür ein paar Zahlen zum Wachstum: In Europa ist Grossbritannien das Land mit den meisten Entwicklern (mehr als 4 Mio. Devs, +19% im Vorjahresvergleich), Spanien hatte das grösste Wachstum in Europa zu verzeichnen (+24%). In Südamerika stellt die brasilianische Community die meisten Devs (5,4 Mio. Entwickler, +27%), Spitzenreiter in Asia-Pacific ist Indien (mehr als 17 Mio. Devs, +28%). (win)