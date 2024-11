Microsoft führt neue KI-Funktionen für Paint und Notepad ein

Microsoft testet neue KI-gestützte Funktionen für die Apps Paint und Notepad in den Canary- und Dev-Kanälen von Windows 11. Die Updates bringen Werkzeuge wie Generative Fill und Generative Erease in Paint sowie eine KI-gestützte Umschreibfunktion in Notepad, wie im Insider Blog zu lesen ist.In Paint können Nutzer mit der neuen Funktion Generative Fill (generatives Füllen) ausgewählte Bereiche durch Texteingabe automatisch bearbeiten oder erweitern. Generative Erease (generatives Löschen) erlaubt derweil das Entfernen von Objekten, wobei die leeren Bereiche laut Microsoft nahtlos gefüllt werden. Diese Funktion ist für alle Windows-11-Nutzer verfügbar, während die generative Füllung zunächst nur auf Snapdragon-basierten AI-PCs mit Copilot+ zugänglich ist.Notepad erhält mit dem KI-Update eine Umschreibfunktion, die Texte in Stil, Ton oder Länge anpassen kann. Nutzer erhalten drei alternative Textvorschläge, aus denen sie wählen können. Diese Funktion ist allerdings nur für Nutzer der Vorabversionen von Windows in den USA, Kanada, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland verfügbar. Nutzer in weiteren Regionen, die über ein Microsoft-365- oder Copilot-Pro-Abo verfügen, können diese Funktionen mit AI-Credits freischalten.Die Updates werden schrittweise für Insider bereitgestellt, während Microsoft das Nutzerfeedback sammelt und die Funktionen optimiert. (mw)