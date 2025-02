Microsoft plant für GPT-5

Der Deepseek-Hype ist schon fast Geschichte. Und bald sollen sowohl OpenAI als auch Google mit verbesserten KI-Tools auf den Markt kommen. Im Fall von OpenAI handelt es sich dabei um GPT-4.5 ("Orion") und GPT-5. Ersteres soll kurz vor der Veröffentlichung stehen, GPT-5 mit dem integrierten Reasoning-Modell o3, das offenbar nicht als eigenständiges Modell erscheint, könnte Ende Mai auf den Markt kommen – gleichzeitig mit Microsofts Entwicklerkonferenz Build und mit Googles I/O-Konferenz.Die neuen Modelle von OpenAI benötigen zusätzliche Rechenkapazität, die auf Servern von Microsoft basieren soll. Microsoft bereitet gemäss einem Artikel von "The Verge" (Paywall) entsprechende Serverkapazität vor und arbeitet zudem an der Verbesserung des eigenen KI-Chatbots Copilot sowie an einer eigenen Ausgabe des KI-Agenten Operator von OpenAI . Operator soll Nutzern bei der Recherche im Internet Aufgaben abnehmen und Aktionen automatisiert durchführen – dies eher wie ein Auto- als wie ein Kopilot. (ubi)