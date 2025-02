Anthropic startet in Zürich, Neil Houlsby leitet Niederlassung

Bereits seit Dezember 2024 ist bekannt, dass Anthropic , vor allem bekannt für die Entwicklung des KI-Assistenten Claude, nach Zürich kommt und damit ins Rennen um wertvolle Fachkräfte einsteigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Details waren bisher jedoch nur wenige bekannt. Nun verkündet das Unternehmen die Ernennung von Neil Houlsby, der die Leitung des Zürcher Standortes übernimmt und spricht erstmals über die Pläne, die mit der Eröffnung des Standortes einhergehen.Neil Houlsby stösst von Google Deepmind zu Anthropic. Beim Suchriesen war er zuletzt als Senior Staff Research Scientist und Manager engagiert. Er trägt einen Doktortitel in maschinellem Lernen von der University of Cambridge.In Zürich will der KI-Spezialist laut eigenen Angaben "an der Entwicklung und Infrastruktur modernster LLMs (Large Language Models) arbeiten und sich auf multimodale Fähigkeiten konzentrieren". Dafür rekrutiere man derzeit aktiv für eine Reihe offener Forschungsprojekte in der Region. Laut Jared Kaplan, Chief Science Officer von Anthropic , will man von Zürich aus die europäische Präsenz weiter ausbauen – es ist nach London und Dublin der dritte Standort in Europa für den KI-Spezialisten.