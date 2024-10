Anthropic automatisiert die PC-Bedienung

Anthropic hat eine KI-Anwendung präsentiert, welche die Bedienung der Maus sowie der Tastatur am Rechner automatisieren kann, wie Anthropic schreibt. Die Funktionalität sei im Modell Claude 3.5 Sonnet implementiert. Damit könne die KI grundsätzlich einen Menschen am Computer simulieren, da autonom Klicks und Tastaturanschläge durchgeführt werden können. Dies sei notwendig, um grössere Tasks durchzuführen und verschachtelte Aktionen ausführen zu können. Das Unternehmen präsentierte als Beispiel etwa die Erstellung einer Website, welche durch das upgedatete KI-Modell vollständig automatisiert durchgeführt wurde.Die neuen Features sind denn vorerst auch ausschliesslich für Software-Entwickler vorgesehen, um deren Arbeit zu beschleunigen. Zu einem späteren, noch nicht näher definierten Zeitpunkt soll die Funktion auch allgemein zugänglich werden. Forscher werten dies gemäss "Reuters" als einen nächsten Schritt, weg von der herkömmlichen KI hin zu KI-Agenten, die in der Lage sind, komplexe Aktionen selbstständig auszuführen. Antrophic beteuert, durch Sicherheitsmechanismen schädliche Handlungen der KI wie Spam und Betrug zu verhindern. (dok)