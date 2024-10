Claude-KI führt mit neuem Analyse-Tool auch JavaScript-Code aus

KI-Anbieter Anthropic hat sein Sprachmodell Claude mit einem neuen Analyse-Tool ausgestattet. Die Erweiterung sorgt dafür, dass Claude in der Lage ist, JavaScript-Code zu schreiben und auszuführen. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag erklären , vermag Claude damit nun Daten zu verarbeiten, Analysen durchzuführen und Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern. Beim Analyse-Tool handelt es sich um eine integrierte Code-Sandbox, in der Cloud komplexe mathematische Berechnungen durchführt, Daten analysiert und darauf aufbauend verschiedene Möglichkeiten durchspielt, um anschliessend ein Resultat aufzutischen.Laut Anthropic soll das Sprachmodell damit aufbauend auf den Codierungs- und Datenverarbeitungsfähigkeiten von Cloud 3.5 Sonnet noch genauere Antworten liefern. Die Antworten sollen nicht nur gut begründet, sondern auch mathematisch präzise und reproduzierbar sein. Als Anwendungsbeispiele nennt Anthropic etwa länderspezifische Leistungsanalysen mit Hilfe von Vertriebsdaten oder die Erstellung eines Finanz-Dashboards, das Trends aufzeigt und die Entscheidungsfindung verkürzt auf Basis von Finanzdaten.Das neue Analyse-Tool wird registrierten Benutzern derzeit in Form einer Feature Preview zur Verfügung gestellt. (rd)