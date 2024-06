Anthropic veröffentlicht verbessertes KI-Modell Claude 3.5 Sonnet

Der von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründete KI-Spezialist Anthropic hat mit Claude 3.5 Sonnet die jüngste Version seines KI-Modells vorgestellt. Claude 3.5 Sonnet ist laut einem Blog Post der erste Release der kommenden Claude-3.5-Modellfamilie und soll die Konkurrenzmodelle in diversen Disziplinen übertreffen.Laut Anthropic setzt Cloud 3.5 neue Massstäbe in Sachen logisches Denken und soll Nuancen und Humor wie auch komplexe Anweisungen deutlich besser erfassen. Hervorgehoben wird auch die Fähigkeit, qualitativ hochwertige Inhalte in natürlichem und verständlichem Ton zu verfassen. Dabei soll Claude 3.5 doppelt so schnell arbeiten wie das Vorgängermodell Claude 3 Opus. Wie zudem eine ganze Reihe von Vergleichstests gezeigt hat, übertrifft die Leistung des neuen Anthropic-Modells in vielen Disziplinen auch jene der Konkurrenzmodelle GPT-4.0 von OpenAI wie auch von Googles Gemini 1.5 Pro.Claude 3.5 Sonnet steht per sofort auf der Site claude.ai wie auch via iOS-App kostenlos zur Verfügung, während Pro- und Team-Abonnenten das KI-Modell mit höheren Nutzungsgrenzen abfragen können. Dazu kann das neue KI-Modell auch über das Anthropic API, Amazon Bedrock sowie Vertex AI von Google Cloud genutzt werden. Eine Million Input-Tokens kosten hier drei Dollar, während ebenso viele Output-Tokens mit 15 Dollar zu Buche schlagen, dies bei einem Kontext-Fenster von 200'000 Tokens. (rd)