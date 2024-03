Anthropic präsentiert Claude 3 als 'Rolls-Royce' der KI-Landschaft

Der Wettlauf um die schnellste und beste KI geht in die nächste Runde: Die amerikanische Entwicklerschmiede Anthropic konkurriert mit der KI Claude mit Gemini sowie ChatGPT und hat jüngst die neuste Version Claude 3 lanciert, wie in einem Blogpost geschildert wird. Und die Leistungsfähigkeit der aktuellen Ausbaustufe lasse gemäss der Firma die Konkurrenz hinter sich. CEO Dario Amodei bezeichnete Claude 3 gar als "den Rolls-Royce unter den KI-Modellen – zumindest vorerst". Claude 3 sei für Live-Kundenchats, automatische Vervollständigungen und Datenextraktionsaufgaben sowie für Antworten in Echtzeit gerüstet. Darüber hinaus ist das neue Modell in der Lage, pro Sekunde bis zu 20 Bilder zu analysieren und zu bewerten. Die Generierung von Bildern ist hingegen nicht vorgesehen.Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitenden gegründet. Ziel der Firma ist es, eine leistungsfähige, verantwortungsvolle und sichere KI anzubieten. Finanziert wird das junge Unternehmen unter anderem von Google und Amazon. Claude ist mit Ausnahme von Europa fast auf der ganzen Welt verfügbar und sowohl als Webversion als auch per Einbindung via API erhältlich. (dok)