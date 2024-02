Adobe stellt KI Assistent für Dokumentenbearbeitung vor

Ein neues KI-Tool hat das Licht der Welt erblickt. Adobe hat KI Assistent für Adobe Reader und Acrobat vorgestellt. Die neue KI ist in der Lage, Dokumente in allen gängigen Formaten zu analysieren, Zusammenfassungen zu erstellen, Fragen zum vorliegenden Dokument zu beantworten sowie bestimmte Inhalte aus Dokumenten auszuwählen und sachgerecht für eine weitere Bearbeitung in einem anderen Programm zu formatieren. Zudem implementiert die KI eine zusätzliche Navigation basierend auf dem Inhalt des Dokumentes. Diese enthält klickbare Links, um sich schnell im Dokument bewegen zu können. Die neue KI ist vorerst in der Beta-Version erhältlich und funktioniert nur in englischer Sprache. Adobe schreibt jedoch, dass weitere Sprachen bald dazukommen sollen.Alle Einzel- und Teamabonnenten von Acrobat Standard und Pro haben in der Beta-Phase kostenlosen Zugang vom neuen KI Assistent. Sobald die Beta-Phase abgeschlossen ist, wird die KI über ein neues, kostenpflichtiges Zusatzabonnement zu einem bisher nicht genannten Preis verfügbar sein. Adobe sagt, dass noch in der Beta-Phase weitere Funktionen hinzugefügt werden. Für Unternehmenskunden steht eine separate Beta-Version zur Verfügung, welche die Vertraulichkeit der Daten garantiert. (dok)