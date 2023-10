Adobe kündigt revolutionäres Bildbearbeitungstool an

Nächste Woche will Grafikspezialist Adobe an der hauseigenen Adobe-Max-Konferenz ein neues KI-basiertes Fotobearbeitungswerkzeug vorstellen, das auch Laien ohne Erfahrung in die Lage versetzen soll, Bilder zu bearbeiten. Wie aus einem auf Youtube veröffentlichten Video ersichtlich ist, kommt dabei eine Object-aware Editing Engine mit Codenamen «Project Stardust» zum Einsatz, die Objekte auf einem Bild automatisch identifiziert, womit diese sich etwa einfach verschieben oder entfernen lassen, während der fehlende Hintergrund automatisch anhand der umgebenden Elemente ergänzt wird.Über weitere Einzelheiten zu Project Stardust hält sich Adobe bedeckt, betont aber, dass die jetzt gezeigten Funktionen nur einen Bruchteil der Möglichkeiten darstellen würden. Mehr dazu will man erst an der Adobe Max verraten, die nächste Woche vom 10. bis 12. Oktober in Los Angeles oder auch online stattfindet. (rd)