Adobe Firefly wird in Creative Cloud eingebunden - Kosten steigen

(Quelle: Adobe)

14. September 2023 - Nach einer mehrmonatigen Beta-Phase wird Firefly definitiv in die Adobe Creative Suite eingebunden und bekommt sogar eine eigene, native App. Allerdings steigen in diesem Zusammenhang auch die Preise.

In den letzten Monaten hat Adobe mit Hilfe der generativen KI Firefly ein umfangreiches Beta-Programm unterhalten. Nun wird Firefly kommerziell in die Creative Suite von Adobe eingebunden und steht mit all seinen generativen Fähigkeiten allen Abonnenten zur Verfügung. Nebst den bisher bekannten Programmen werden ausserdem Adobe Express Premium sowie Firefly als eigenständige App ausgerollt. Mit Adobe Firefly kann man von Grund auf mit Hilfe der KI Bilder erstellen und bearbeiten. Express Premium ist gemäss Adobe die All-in-one Kreativitäts-App, in welcher verschiedenste Dateiformate bearbeitet und Social-Media-taugliche Posts kreiert werden können. Ausserdem können mittels Texteingaben Bilder generiert werden.Die KI-Abfragen sind allerdings limitiert, und zwar auf 1000 Abfragen pro Monat. Ist das Kontingent aufgebraucht, können die Features weiterhin genutzt werden, allerdings zu deutlich längeren Wartezeiten. Allerdings plant Adobe , zusätzliche Abfragen im Abo-Modell zu verkaufen. 100 zusätzliche, schnelle Abfragen im Monat kosten gemäss Adobe 4,99 Dollar, weitere Pakete sind in Aussicht, aber noch nicht kommuniziert.Überhaupt erhöht Adobe generell die Preise seiner Creative Suite in ganz Amerika sowie in Europa. Derzeit sind noch keine Preise in Europa bekannt, in den USA lauten die Preisanpassungen für einzelne Applikationen wie folgt: 3 Dollar für das Monatsabo (34,49 Dollar pro Monat) oder 24 Dollar für die jährliche Abo-Periode (263,88 Dollar pro Jahr). Für das gesamte Paket steigen die Preise um 7,50 Dollar im Monatsabo (82,49 Dollar im Monat) oder um 60 Dollar für die Jahresperiode (659,88 Dollar pro Jahr). Keine Preisänderungen gibt es für die Preispläne für Bildungseinrichtungen, Studenten und Lehrer. (dok)