Adobe stellt neue KI-Modelle für die Erstellung von Bildern und Grafiken vor

Das neue Firefly Vector Model erstellt hingegen Designs und Illustrationen. Die Funktion Text-to-Vector-Graphic, die als Beta-Version verfügbar ist, ermöglicht es, Vektorgrafiken aus Prompts zu erzeugen. Das soll Unternehmen unter anderem beim Entwurf von Marketing- und Werbegrafiken unterstützen. Das neue Firefly Design Model ermöglicht darüber hinaus die Erstellung von Vorlagendesigns ebenfalls aus einer Textvorlage und in allen gängigen Seitenverhältnissen, die in Express editierbar sind und für Print-, Social- und Web-Werbung verwendet werden können.Adobe setzt bei seinen generativen KI-Modellen auf sogenannte Generative Credits. Der Anbieter rechnet KI-Funktionen jeweils nach Rechenaufwand in dieser Währung ab, die teils schon in den Abos enthalten ist. So kosten Aktionen wie generative Füllung, generatives Erweitern, Text-zu-Bild und generative Neufärbung aktuell jeweils einen Credit.