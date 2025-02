400 Millionen nutzen OpenAI-Produkte jede Woche

Immer mehr User nutzen die Produkte des US-amerikanischen KI-Spezialisten OpenAI . So hat OpenAI-COO Brad Lightcap einem Bericht von "Thurrot.com" zufolge diese Woche gegenüber dem TV-Sender "CNBC" erklärt, man habe im Februar die Marke von 400 Millionen wöchentlich aktiver User überschritten. Im November gab das Unternehmen zu Protokoll, die Zahl der wöchentlich aktiven ChatGPT-Nutzer stehe bei 300 Millionen und täglich würden den Chatbot eine Milliarde Anfragen erreichen.Während es sich bei diesen Zahlen zu einem grossen Teil um User handeln dürfte, welche die Dienste kostenlos beanspruchen, weist OpenAI allerdings auch ein beachtliches Wachstum bei der zahlenden Klientel auf. So hat sich laut Lightcap die Zahl der zahlenden Unternehmenskunden seit vergangenem September verdoppelt und wird mittlerweile mit zwei Millionen ausgewiesen. Auch seitens der Entwicklergemeinschaft ist das Interesse an OpenAI-Services gross. Hier habe sich die Zahl innert den vergangenen sechs Monaten verdoppelt. (rd)