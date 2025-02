OpenAI ermöglicht Datenresidenz und API-Verarbeitung in Europa

Der KI-Riese OpenAI hat "Data Residency in Europe" angekündigt: Nutzer von ChatGPT Enterprise und Edu können künftig für neue ChatGPT Workspaces wählen, die Verarbeitung ihrer Daten über bestimmte Rechenzentren in Europa laufen zu lassen. Die Data Residency erstreckt sich auf Konversationen mit ChatGPT und Custom GPTs inklusive User Prompts, hochgeladene Dateien sowie Inhalte aus den ChatGPT-Modalitäten Text, Vision und Image.Wer OpenAIs API-Plattform nutzt, kann Model Requests und Responses ebenfalls über die europäischen Server von OpenAI ausführen und entgegennehmen, und zwar mit "Zero Data Retention" – das heisst, dass die Requests und Responses nicht auf den Servern gespeichert werden. Bereits bestehende Projekte können jedoch nicht auf die europäische Datenresidenz umgestellt werden. Neue Projekte lassen sich in der API-Plattform beim Anlegen auf europäische Datenresidenz einstellen. (ubi)