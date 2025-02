OpenAI lanciert den KI-Agenten Deep Research

Der KI-Riese OpenAI hat einen neuen KI-Agenten namens Deep Research angekündigt, der auf Basis der Reasoning-Fähigkeiten von OpenAIs künftigem Modell o3 umfangreiche Web-Recherchen durchführen und die Resultate in Form eines Berichts zusammenfassen kann – im Moment mit Priorität auf Text beschränkt, demnächst soll der Agent auch Bilder, Datenvisualisierungen und weiteren analytischen Output in die Reports einbetten.Wörtlich heisst es in der Ankündigung : "Ein Agent, der durch logisches Denken grosse Mengen von Online-Informationen zusammenfasst und mehrstufige Rechercheaufgaben für Sie erledigt." Deep Research ist zunächst für Abonnenten der ChatGPT Pro Subscription verfügbar, die 200 US-Dollar pro Monat kostet, und bietet diesen monatlich 100 Anfragen. Bald sollen auch ChatGPT-Plus- und Team-User in den Genuss des Rechercheagenten kommen, Nutzer der Gratisvariante von ChatGPT müssen länger warten.Deep Research übernimmt respektive unterstützt mit seiner Funktionalität die Arbeit von Research-Analysten, die für das Auffinden, Analysieren und Zusammenfassen von Hunderten Web-Quellen normalerweise Stunden über Stunden benötigen. Laut OpenAI soll Deep Research besonders effektiv "Nischeninformationen auffinden, die nicht intuitiv sind und das Durchsuchen zahlreicher Websites erfordern würden". Deep Research erledigt seine Arbeit laut OpenAI innert 5 bis 30 Minuten. (ubi)