ChatGPT kann nun geplante Tasks ausführen

ChatGPT ist um die neue Funktion Tasks ergänzt worden. User können der KI nun Aufgaben erteilen, welche sie zu einem späteren Zeitpunkt erledigt haben möchten. Ebenfalls neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, sich Erinnerungen von ChatGPT per Push-Benachrichtigungen ausgeben zu lassen. Als Beispiel kann die KI nun jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit den Aktienkurs eines spezifischen Unternehmens nennen. Die Tasks können entweder direkt per Chat in Auftrag gegeben oder aber über ein separates Dropdown-Menü, welches vorerst ausschliesslich in der Web-Version verfügbar ist, manuell erfasst werden. Das Limit für sich wiederholende Tasks liegt bei zehn Aufgaben.Das Ziel von OpenAI ist es, den KI-Chatbot mit dieser neuen Funktion allmählich in einen vollwertigen digitalen Assistenten umzuwandeln. Sofern man als User im Vorhinein die Einwilligung dafür erteilt, kann ChatGPT sogar selbstständig basierend auf dem bisherigen Chatverlauf personalisierte Tasks für einen vorschlagen. Tasks ist für zahlende User in den Plänen Plus, Team oder Pro enthalten. Zu einer möglichen Einführung in den Gratis-Plan hat sich das Unternehmen nicht geäussert. (dok)