Sam Altman will die künstliche Superintelligenz

OpenAI-Chef Sam Altman schildert in einem Blogpost die Geschichte von OpenAI und seine Vision für die Zukunft, die "glorreich" werden soll. Man liebe zwar die bisher entwickelten Produkte wie ChatGPT, aber nun wolle man sich auf allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) fokussieren, die man auch als Superintelligenz bezeichnen kann. Solche Technologien sollen die wissenschaftliche Entwicklung massiv fördern und ermöglichen, über das hinauszugehen, was Menschen allein tun können.Im Moment klinge das wie Science Fiction und ziemlich verrückt. "Das ist in Ordnung – wir haben das schon einmal erlebt, und wir haben kein Problem damit, es wieder zu erleben. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren jeder sehen wird, was wir sehen, und dass es so wichtig ist, mit grosser Sorgfalt zu handeln und gleichzeitig den breiten Nutzen und das Empowerment zu maximieren." Und: "Angesichts der Möglichkeiten, die unsere Arbeit bietet, kann OpenAI kein normales Unternehmen sein." (ubi)