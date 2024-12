ChatGPT könnte bald mit Werbung monetarisiert werden

OpenAI bietet seinen KI-Chatbot ChatGPT kosten- und werbefrei an. Laut einem Interview von OpenAI-CFO Sarah Friar in der "Financial Times" (Paywall, via "9to5mac") denkt man beim KI-Spezialisten nun aber darüber nach, ChatGPT mit Werbeanzeigen zu finanzieren. Man habe gegenüber der Idee viele Bedenken, aber ehrlicherweise muss sich auch OpenAI eingestehen, dass man den aktuellen Kurs nicht mehr lange ohne eine Monetarisierung fahren kann: Laut dem Bericht habe OpenAI alleine 2024 5 Milliarden Dollar fürs Training seiner KIs verbrannt, und vom Energiebedarf für den Betrieb des rege genutzten Chatbots ist dabei noch nicht einmal die Rede.Um den Plan umzusetzen, hat OpenAI jüngst Ad-Spezialisten von Meta und Google abgeworben. CFO Friar betont jedoch, dass es noch eine Weile dauern werde, bis man konkrete Massnahmen ergreifen wird. In der Vergangenheit hatte sich CEO Sam Altmann deutlich kritisch gegenüber Werbeanzeigen geäussert, er werde aber langsam warm mit der Idee, so Friar weiter. (win)