OpenAI lanciert Suchmaschine ChatGPT Search

Bereits im Mai wurden Gerüchte laut, wonach KI-Spezialist OpenAI an einer Suchfunktion für ChatGPT arbeitet ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt hat das Unternehmen mit ChatGPT Search eine Art KI-gestützte Suchmaschine vorgestellt, die das Potential hat, Googles Vormachtstellung Einhalt zu gebieten.Die Macher versprechen genauere und treffendere Antworten, als sie eine herkömmliche Suchmaschine liefert. Die Anfragen lassen sich als Frage eingeben, worauf Links aus dem Web ausgegeben werden. Darauf können die Ergebnisse mit Folgefragen weiter eingeschränkt werden oder man kann nach präziseren Inhalten fragen, wobei der bisherige Konversationsverlauf berücksichtigt wird. Um möglichst aktuelle Ergebnisse zu liefern ist ChatGPT Kooperationen mit Medienhäusern eingegangen, darunter Associated Press, Axel Springer, Financial Times, Le Monde, News Corp, oder Reuters.Die neue Suchfunktion wird gleichermassen auf der Website chatgpt.com wie auch auf den Mobile- und Desktop-Apps zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu ChatGPT Search wird allen Plus- und Team-Kunden per sofort offeriert. Wer über einen Gratis-Zugang verfügt, konnte sich bis vor kzrem in eine Warteliste eintragen, diese wurde mittlerweile aber geschlossen. (rd)