OpenAI soll an Suchfunktion für ChatGPT arbeiten

OpenAI soll an einer Suchfunktion für ChatGPT arbeiten, womit der Chatbot zu einer ernstzunehmenden Alternative zu Google und Co machen könnte. Das berichtet " Bloomberg " (Paywall, via " Engadget "). Wie zu lesen ist, arbeite OpenAI an einer Funktion, über die das Internet auf Antworten nach konkreten Fragen durchsucht werden kann, wobei die Suchfunktion Suchergebnisse zusammen mit Quellenangaben ausgeben soll. "Bloomberg" schreibt konkret von einer experimentellen Funktion, bei der ChatGPT in der Suche Bilder zusammen mit schriftlichen Antworten darstellt. Als Beispiel werden hier bebilderte Anleitungen auf Fragen etwa zu handwerklichen Dingen genannt.Vor einigen Tagen tauchten bereits Meldungen auf, wonach OpenAI die Subdomain search.chatgpt.com eingerichtet hat. Bereits damals sind Gerüchte aufgekommen, dass OpenAI Google ins Visier nehmen könnte, was laut "Engadget" auch der nächste logische Schritt für das Unternehmen wäre, wenn es mit Google mithalten möchte. Google selbst ist ebenfalls mit Tests beschäftigt, wo KI für Suchergebnisse zum Einsatz kommen. "Engadget" nennt ausserdem das Start-up Perplexity, das eine KI-gesteuerte Suchmaschine entwickelt hat und mit einer Milliarde Dollar bewertet werde. (mw)